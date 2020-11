Fans von "jerks." dürften dieses Jahr nochmal auf ihre Kosten kommen! Seit 2017 flimmert die erfolgreiche Fernsehserie über die TV-Bildschirme und räumte bereits mehrere Preise ab. So gewann das Format um die Hauptdarsteller Christian Ulmen (45) und Fahri Yardim bereits vier Mal in Folge den Deutschen Comedypreis. Und nun dürfen sich "jerks."-Fans auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Zwei brandneue Folgen der neuen Staffel werden am 23. Dezember zu sehen sein!

Einen Tag vor Heiligabend wird auf der Plattform des Streaminganbieters Joyn PLUS+ eine "jerks."-Doppelfolge aus der vierten Staffel ausgestrahlt. Laut Quotenmeter sollen erst kürzlich die Dreharbeiten zu den neuen Episoden der Comedyserie abgeschlossen worden sein. Die restlichen Folgen der neuen Staffel werden im Sommer 2021 zu sehen sein.

In den sozialen Netzwerken teilte Christian bereits seine Vorfreude über den Staffel-Auftakt zu Weihnachten mit. Mit einem Schnappschuss von sich und Fahri in weihnachtlichen Rentier-Pullovern machte er seinen Fans auf Instagram Lust auf die neuen Episoden. "Yeah, doch noch gute Nachrichten dieses Jahr", freute sich ein User über Christians Neuigkeiten.

Getty Images Fahri Yardim, Pheline Roggan und Christian Ulmen beim Deutschen Fernsehpreis, 2018

Instagram / fahri_yardim Christian Ulmen und Fahri Yardim im Juni 2020

Nicole Kubelka / Future Image Fahri Yardim und Christian Ulmen beim Launch-Event von Joyn, Juni 2019

