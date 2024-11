"Der Upir": Alle Infos zu Fahri Yardims neuer Comedy-Serie

In "Der Upir" schlüpft Schauspieler Fahri Yardim (44) in eine ganz neue Rolle! Die neue Joyn-Serie handelt von Eddie, gespielt von Fahri, der bei einer Hausbesichtigung von dem Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen wird. Damit er sich nicht auch in einen Blutsauger verwandelt, muss der Burgerladen-Besitzer Igor für einen Monat dienen. Die achtteilige Serie verspricht viel dunklen Humor und reichlich Spannung! Weitere Details zum Cast von "Der Upir" und Co. erfahrt ihr im Promiflash-Video.

