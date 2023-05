“Guardians of the Galaxy"-Rolle: Fahri Yardim war skeptisch

Davon war Fahri Yardim (42) wohl zunächst nicht ganz so begeistert! Derzeit flimmert der dritte Teil von Guardians of the Galaxy über die großen Kinoleinwände und begeistert Marvel-Fans auf der ganzen Welt. In die Sprechrollen der animierten Charaktere schlüpft zum einen Bradley Cooper (48). Der Filmstar spricht in der englischen Fassung das waschbärenähnliche Wesen Rocket. In der deutschen Version wird der Charakter von Fahri gesprochen – darüber war der Schauspieler erst skeptisch!

Im Interview mit Moviepilot spricht der "Halbe Brüder"-Darsteller darüber, was ihm bei dem Angebot, Rocket zu sprechen, durch den Kopf gegangen sei. "Als mir damals jemand gesagt hat, dass ich einen gebrochenen Waschbären spielen soll, der im Kopf kaputt ist, war ich natürlich schwer pikiert", gibt er zu. Doch Fahris Freunde hätten auf ihn eingeredet und ihn dazu gedrängt, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. "Als ich den ersten Teil gesehen habe, war ich nach fünf Minuten schockverliebt. Inzwischen bin ich dankbar und demütig", räumt der "Jerks"-Star ein.

Für Fahri sei das Marvel-Universum jedoch nicht unbekannt gewesen. "Ich hatte schon einige Comics zu Hause, nur 'Guardians of the Galaxy' kannte ich nicht", erklärt er. Der Schauspieler sei schon ein Fan gewesen, bevor es überhaupt die Filme gegeben habe.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

Getty Images Fahri Yardim, Schauspieler

Getty Images Gamora, Zoe Saldana, Chris Pratt, und Star Lord auf der "Guardians of the Galaxy. Vol 3"-Gala

