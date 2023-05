“Guardians of the Galaxy 3": Das war für Fahri Yardim schwer

Damit hatte Fahri Yardim (42) ganz schön zu kämpfen! Derzeit flimmert der dritte Teil von Guardians of the Galaxy über die großen Kinoleinwände und begeistert Marvel-Fans auf der ganzen Welt. In die Sprechrollen der animierten Charaktere schlüpft zum einen Bradley Cooper (48). Der Filmstar spricht in der englischen Fassung das waschbärenähnliche Wesen Rocket. In der deutschen Version wird der Charakter von Fahri gesprochen – das war bei dem neuen Film eine Herausforderung für ihn!

"Im dritten Teil lag die Herausforderung in der Bandbreite der Emotionen", erklärt der Synchronsprecher im Interview mit Moviepilot. Denn in dem dritten Teil rücke auch die Geschichte und Vergangenheit seines Charakters mehr in den Vordergrund, was Rocket von einer anderen Seite zeige. "Und dann singt er auch noch! Ich bin wirklich nicht bekannt dafür, ein begnadeter Sänger zu sein", gibt Fahri zu.

Doch davon hat sich der "Halbe Brüder"-Darsteller offenbar nicht abschrecken lassen. Am Anfang des Songs "Creep" von Radiohead habe er nämlich selbst gesungen! "Also gesungen ist ein bisschen übertrieben, eher ein bisschen mitgegrummelt", räumt Fahri ein.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

Anzeige

Getty Images Fahri Yardim beim Deutschen Filmpreis 2023

Anzeige

Getty Images Fahri Yardim, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de