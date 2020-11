Yeliz Koc (27) ist in Sorge! Im Frühjahr legte die ehemalige Bachelor-Kandidatin sich ein Haustier zu: Hundewelpe Luna. Und die kleine englische Bulldogge weicht seitdem nicht von der Seite der Kuppelshow-Schönheit und ihres neuen Partners Jimi Blue Ochsenknecht (28). Doch nun gab Yeliz ein besorgniserregendes Update: Der kleinen Hündin ging es in der Nacht so schlecht, dass der Tierarzt kommen musste.

Schon vor zwei Tagen sei Yeliz aufgefallen, dass Lunas Speichel rötlich sei. Am Abend wären dann zusätzlich Schüttelfrost und Fieber aufgetreten, erzählte Yeliz auf Instagram. Und auch in der Nacht habe sich das Tier ungewöhnlich verhalten: "Sie wechselt in der Nacht eigentlich Stunde für Stunde ihren Platz. Mal liegt sie bei Jimi am Kopf, in der nächsten Stunde liegt sie dann bei mir am Kopf. Diesmal lag sie aber nur am Fußende." Ein Tierarzt war mittlerweile vor Ort und fand den Grund für Lunas Unwohlsein. "Es kommt gerade ein Zahn durch. Vielleicht hat sie sich auch auf die Zunge gebissen", gab die 27-Jährige die Worte des Arztes wieder.

Auch für einen Hund ist ein Zahnwechsel eben durchaus eine schmerzhafte Prozedur. Für Luna heißt es deshalb erst einmal: Langsamer machen! "Jetzt werde ich erst mal ihr Futter einweichen, das Spielzeug wegnehmen und ihr eine Woche lang ein Mittel geben", erzählte Yeliz, die die Genesung ihres Hundes ganz bestimmt mit zahlreichen Kuscheleinheiten unterstützen wird.

