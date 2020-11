Ist Targol Dalirazar noch immer sauer auf Samu Haber (44)? Der Sunrise Avenue-Frontmann sorgte mit seinem Spruch vergangene Woche für einen kurzen Schock bei der The Voice of Germany-Kandidatin: Nach ihrer Blind Audition verglich der Musiker sie mit einer "Oma im Schnee" – angeblich ein finnisches Sprichwort. Die 37-Jährige war davon allerdings weniger begeistert und ging stattdessen ins Team Mark Forster (37). Im Promiflash-Interview klärte Targol jetzt auf: Was ging ihr nach Samus Diss durch den Kopf?

"Da hätte ich natürlich gerne Finnisch gekonnt, um das Sprichwort wirklich zu verstehen", meinte die Heidelbergerin im Gespräch mit Promiflash und schilderte weiter, dass sie schon während der Sendung verstanden habe, dass Samu es nicht böse meinte. "Auch wenn ich im Fernsehen so rüberkam, habe ich es nicht als Beleidigung empfunden!", versicherte sie.

Entsprechend sei der Spruch des Rockers auch nicht der Grund gewesen, warum sie ins Team Mark ging: "Ich habe mich für Team Mark entschieden, weil ich mich musikalisch weiterentwickeln und sprichwörtlich nicht in der Hafenkneipe versacken wollte!" Diese Option habe der "194 Länder"-Interpret für sie verkörpert.

Anzeige

Instagram / targoldalirazar Targol Dalirazar

Anzeige

Gora, Andreas/ ActionPress Sänger Samu Haber

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Mark Forster, Juror bei "The Voice Senior"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de