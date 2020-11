Das kommt jetzt aber ziemlich überraschend! Noch im Frühjahr war Sebastian Preuss (30) auf der Suche nach der großen Liebe. Er wurde allerdings in der beliebten Fernsehsendung nicht fündig und schrieb stattdessen Kuppelshow-Geschichte. Er entschied sich für keine Finalistin und verließ die Sendung tatsächlich als Single. Nun muss er seinen Strauß Rosen und damit seinen Titel ganz offiziell abgeben: Denn Niko Griesert wird in Bastis Fußstapfen treten: Er ist der neue Bachelor!

Eigentlich ist es noch recht früh, um den Fans den neuen Rosenkavalier vorzustellen – denn in der Regel enthüllt der Sender die Identität des TV-Junggesellen erst kurz vor Staffelauftakt. Doch diesmal spannt RTL die Zuschauer nicht lange auf die Folter. Hier kommen schon jetzt die brandheißen Infos über Bachelor Niko: Er kommt aus Osnabrück, ist 1,91 Meter groß und studierter IT-Projektmanager. Darüber hinaus bringt der Single-Mann auch noch vielseitige Hobbys mit – vom Klavierspielen, über Sprachen bis hin zum Sport: Mit ihm wird es garantiert nicht langweilig.

Eine Herzdame hat Niko allerdings schon. Er ist Vater einer neunjährigen Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. "Meine Tochter bedeutet mir alles", macht er im Interview mit RTL deutlich. Amerika ist ein gutes Stichwort, denn dort fanden in den vergangenen Jahren sogar die Dreharbeiten zur Show statt. Durch die aktuelle Gesundheitslage wird die kommende Staffel allerdings diesmal in Deutschland produziert. "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch", freut sich der 30-Jährige auf das Liebesabenteuer.

TVNOW Sebastian Preuss mit Diana Kaloev und Wioleta Psiuk

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

