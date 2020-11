Zusammen bringen sie ihre Fans regelmäßig zum Lachen! Oliver (42) und Amira Pocher (28) lernten sich vor knapp vier Jahren kennen und lieben. Mittlerweile ist das Paar verheiratet und erwartet Anfang nächsten Jahres das zweite gemeinsame Kind. Auch beruflich ziehen die Turteltauben an einem Strang: Sie moderieren zusammen einen Podcast und eine TV-Sendung. Amira scheint voll und ganz in das Leben des Komikers integriert. Jetzt sprach das Model darüber, inwiefern es einen positiven Einfluss auf Olis Charakter hat.

Im Interview mit Bunte sagte die 29-Jährige: "Es ist richtig, dass mir enge Freunde sagen, Oli habe sich, seit wir uns kennen, um 180 Grad gedreht." So seien seine Kumpels mittlerweile richtig begeistert von der zweiten Ehefrau des TV-Stars – und auch Amira selbst bemerkte bei ihrem Partner eine Veränderung seit dem Beginn ihrer Beziehung: "Er ist ruhiger, entspannter geworden, verkneift sich viele Bosheiten. [Auch] die TV-Zuschauer sehen jetzt, dass er eine Frau zu Hause hat, die auch mal Kontra gibt." Generell gehe man privat aber sehr liebevoll miteinander um.

So plauderte die Make-up-Artistin aus, dass sie und Oli sich so gut wie nie in die Haare bekommen würden. Zu einem großen Ehestreit sei es auch noch nicht gekommen: "Wir verstehen uns blind. Ich kann oft seine Sätze vollenden und er meine." Das Liebespaar scheint demnach sein Glück miteinander gefunden zu haben.

Instagram / oliverpocher Oli Pocher im Urlaub in Italien im Oktober 2020

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

ActionPress Amira und Oliver Pocher nehmen ihren Podcast "Die Pochers hier!" auf

