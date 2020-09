Amira Pocher (27) weiß genau, was sie an ihrem Mann hat! Keine Frage, die Brünette und Oliver Pocher (42) sind ein echtes Dream-Team. Mit ihren witzigen Social-Media-Postings und ihrer eigenen Fernsehshow bauten sie sich in den vergangenen Monaten eine riesige Fan-Base auf. Doch die beiden verbindet selbstverständlich mehr als nur der Humor. Amira plauderte jetzt aus, was sie an dem Comedian am meisten liebt.

In seiner Instagram-Story stellte sich das Model nun den neugierigen Fragen seiner Fans – und die hakten auch in Sachen Privatleben ordentlich nach. Als ein Fan wissen wollte, was Amira an Oli am meisten schätze, gab die humorvolle 27-Jährige dann aber tatsächlich eine ernst gemeinte Antwort: "Seine altruistische Art. Er ist wirklich die selbstloseste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe."

Empathie und Mitgefühl sind wohl auch Eigenschaften, die ein Super-Papa benötigt. Aktuell erwarten Amira und Oli nämlich schon ihr zweites gemeinsames Kind. Erst kürzlich gab die baldige Zweifach-Mama ein Schwangerschafts-Update und präsentierte stolz ihren wachsenden Babybauch.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, September 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher in Italien

