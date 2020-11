Es kommt zum Klassentreffen der Superstars! Auch dieses Jahr werden wieder die American Music Awards verliehen – die größte Fan-Voting-Show der Musikindustrie. Moderiert wird das Spektakel dieses Mal von der US-Schauspielerin Taraji P. Henson (50), nachdem im vergangenen Jahr Musikerin Ciara (35) die Zuschauer durch den Abend begleitete. Die ersten teilnehmenden Stars wie Shawn Mendes (22), Dua Lipa (25) oder die K-Pop-Band BTS wurden bereits angekündigt und jetzt wurden weitere Namen bekannt: Die Zuschauer können sich auf noch mehr Weltstars freuen!

Wie das People-Magazin verkündete, werden zusätzlich noch Megastars wie Jennifer Lopez (51) und Maluma (26) auf der AMA-Bühne performen. Mit ihren gemeinsamen Songs "Pa' Ti" und "Lonely" wollen sie den Fans ordentlich einheizen. Und auch Superstar Billie Eilish (18) wird ihren neuen Track "Therefore I Am" zum Besten geben – und das zum ersten Mal! Die 18-Jährige sahnte bereits im letzten Jahr den Award als "New Artist of the Year" ab und ist auch dieses Jahr in zwei Kategorien nominiert. Am 22. November wird sich zeigen, ob Billie einen Preis als "Favorite Social Artist" oder "Favorite Artist – Alternative Rock" mit nach Hause nehmen kann.

Aber nicht nur die Fans können die Award-Show kaum noch erwarten, sondern auch Moderatorin Taraji P. Henson freut sich schon und fühlt sich geehrt. "Die AMAs bringen die Musikgemeinschaft zusammen und lässt sie das feiern, was alle Künstler antreibt - die Fans", sagt Taraji und verspricht eine mitreißende Show.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Getty Images BTS bei den MTV EMAs 2020

