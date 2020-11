Was für eine große Ehre! Am 22. November werden in Los Angeles die legendären American Music Awards verliehen. Bereits vergangene Woche waren die nominierten Musiker enthüllt worden, die die Chance haben, eine der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen. Nun wurde auch bekannt, welcher Superstar die Verleihung moderieren wird: Keine Geringere als Taraji P. Henson (50) wird diesen Job übernehmen.

In einem offiziellen Statement, das unter anderem People vorliegt, erklärt die Schauspielerin, wie sehr sie sich auf den Abend freue. "Die AMAs bringen die Musikszene zusammen, um zu feiern, was wirklich alle Künstler antreibt – die Fans. Ich bin stolz darauf, die Bühne in diesem Jahr als Gastgeberin zu betreten – und zudem noch als Fan. Der Abend verspricht, eine mitreißende Nacht im Zeichen der Musik zu werden", wird Taraji in der Pressemitteilung zitiert.

Dass die 50-Jährige nicht nur Schauspielerin ist, sondern auch die Leidenschaft zur Musik teilt, dürfte ihr für ihre Moderation definitiv zugutekommen. Unter anderem machte sie sich im musikalischen Bereich durch die Serie Empire einen Namen, bei der sie als Darstellerin, Autorin und Produzentin tätig gewesen war. Außerdem hatte sie für den Film "Hustle & Flow" das Lied "It’s Hard Out Here For A Pimp" gesungen, der sogar mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist.

Getty Images Taraji P. Henson im April 2019

Getty Images Taraji P. Henson, Schauspielerin

Getty Images Taraji P. Henson im September 2019

