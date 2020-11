Michael Wendler (48) meldet sich zurück! Seit seinem Rücktritt aus der DSDS-Jury ist klar: Der Schlagerstar steht den Maßnahmen im Hinblick auf die aktuelle Gesundheitskrise ziemlich kritisch gegenüber. Seine Meinung bezüglich der Regeln und Vorschriften hatte er bis vor einigen Tagen auf seinem neuen Telegram-Kanal kundgetan. Schließlich hatte er diesen aber stillgelegt und wollte sich dort zukünftig nicht mehr bei seinen Followern melden. Das hat sich jetzt aber geändert: Michael kündigt an, die Plattform wieder zu nutzen.

"Wegen dramatischer Entwicklungen wird mein Telegram-Kanal wieder eröffnet", schreibt der "Egal"-Interpret jetzt in seiner Instagram-Story. Was genau er mit den drastischen Ereignissen meint und was seine Community bald auf dem Kanal zu sehen bekommt, lässt der 48-Jährige aber vorerst offen. In den vergangenen Tagen hatte er sich in seinen Beiträgen auf dem Instagram-Account zumindest immer wieder für den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump (74) ausgesprochen und sich über die Maskenpflicht beschwert.

Doch warum hat der Wendler seinen Telegram-Account zuletzt eigentlich nicht mehr genutzt? Das hatte er seinen Gruppenmitgliedern klipp und klar gesagt: "Ich habe gesagt, was wichtig war, und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und euch nicht nur auf andere zu verlassen, die euch diese Arbeit abnehmen!" Offenbar möchte er das jetzt doch wieder selbst in die Hand nehmen.

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler

Getty Images Schlagerstar Michael Wendler 2014 in Köln

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

