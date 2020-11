Michael Wendler (48) kehrt seiner neuen Lieblingsplattform schon wieder den Rücken. Der Schlagersänger sorgte vor wenigen Wochen für heftige Schlagzeilen, als er in einem Social-Media-Video die Bundesregierung für deren aktuelle Krisenpolitik kritisierte. Seither ließ er seine Follower und Fans vor allem durch den Messenger-Dienst Telegram an seinem Leben und seinen umstrittenen Ansichten teilhaben. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss: Der Wendler kündigte sein Telegram-Aus an!

In seiner offiziellen Telegram-Gruppe sorgt eine neue Nachricht des "Sie liebt den DJ"-Interpreten für Aufsehen. Er will noch heute seine Seite einstellen! "Ich habe gesagt, was wichtig war, und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und euch nicht nur auf andere zu verlassen, die euch diese Arbeit abnehmen!", erklärte Michael seine Entscheidung.

Aber ist das wirklich der Grund für Michaels Telegram-Abgang – oder steckt doch etwas anderes dahinter? Immerhin ruderte der 48-Jährige schon vor einigen Tagen ein wenig zurück und entschuldigte sich sogar für seine Kritik an dem TV-Sender RTL.

Michael Wendler und Laura

Michael Wendler, Schlagersänger

Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

