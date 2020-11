Endlich gibt es einen Nachfolger für Sebastian Preuss (30), Andrej Mangold (33) und Co. 2021 wird Niko Griesert als Der Bachelor-Protagonist nach der Frau fürs Leben suchen. Damit ist der bärtige Schönling das neueste Mitglied in der RTL-Dating-Show-Familie. Wegen der aktuellen Gesundheitslage wird seine Staffel allerdings in Deutschland gedreht. Doch ist sein Gesicht gar nicht so neu im Rosen-Kosmos? Er sieht einem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten nämlich äußerst ähnlich.

Vor allem Nikos Partien um seine Augen und sein Kinn erinnern sehr an den ehemaligen Gerda Lewis (27)-Bezirzer Andreas Ongemach (29). Auf manchen Bildern sehen sie regelrecht wie Brüder aus. Der Sportfan versuchte sein Glück aber nicht nur bei der Bachelorette, sondern auch kurz darauf bei Bachelor in Paradise. Doch aus seinem Fernsehflirt mit Ex-Bachelor-Girl Ernestine Palmert wurde zurück in Deutschland dann nichts Ernstes. Ob Niko mehr Glück bei der TV-Liebessuche als Andy haben wird, zeigt sich dann erst Anfang 2021.

Mittlerweile gibt es auch schon die ersten konkreten Infos zu dem neuen Rosenverteiler. Niko kommt aus Osnabrück und arbeitet als IT-Projektmanager. Er hat eine neunjährige Tochter, die bei ihrer Mutter in den USA lebt. Der 30-Jährige scheint insgesamt sehr zufrieden mit seinem Leben zu sein. Es fehlt eben nur noch die richtige Frau an seiner Seite.

Instagram / andreasxong Andreas Ongemach, Reality-Star

TVNOW/Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW Andreas Ongemach, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

