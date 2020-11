Endlich steht fest, wer bei Der Bachelor in die Fußstapfen von Sebastian Preuss (30) treten wird – der 30-jährige Junggeselle Niko Griesert. Anfang 2021 wird er in der elften Staffel des Dating-Formats nach seiner großen Liebe suchen. Ob er mehr Glück haben wird als seine Vorgänger, bleibt abzuwarten. Immerhin ist bis jetzt einzig Andrej Mangold (33) mit seiner damaligen Siegerin auch heute noch zusammen. Promiflash stellt euch den angehenden Rosenverteiler jetzt genauer vor.

Niko wohnt in Osnabrück und arbeitet als IT-Projektmanager. Die Hobbies des schmucken Bartträgers sind breit gefächert und reichen von Motorradfahren bis zu Klavierspielen. Letzteres bringt der Beau sich sogar selbst bei. "Ich mache das über Online-Tutorials, das geht super", erklärte er in einer RTL-Pressemitteilung. Der 1,91 Meter große Schönling spricht außerdem mehrere Fremdsprachen, darunter: Englisch, Spanisch, Türkisch und Dänisch. Sport spielt ebenfalls eine große Rolle in Nikos Leben, denn er geht vier- bis fünfmal pro Woche trainieren.

Er selbst beschreibt sich als absoluten Familienmensch – und er ist sogar schon Vater einer neunjährigen Tochter: "Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens, der privat bleiben wird." Zusammen mit ihrer Mutter lebt das kleine Mädchen in den USA, wo Niko die beiden regelmäßig besucht.

