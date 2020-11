Matthias Höhn (24) feiert erneut ein Social-Media-Comeback! Nach großer Ankündigung und kurzzeitiger Netz-Pause hatte sich der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Mitte September bei seinen Fans zurückgemeldet – als Ente El Pato. Das offensichtliche Markenzeichen seines Imagewechsels war die Entenmaske, mit der er sich seither nur noch zeigte. Vor etwa einem Monat wurde es dann jedoch still um den 24-Jährigen – jetzt ist er wieder aufgetaucht, mit neuer Maske und einem neuen Song!

Am Donnerstag postete Matthias überraschend ein Instagram-Bild, auf dem sein Profil völlig unmaskiert zu erkennen ist – nur kurz darauf veröffentlichte er nicht etwa als El Pato, sondern schlicht unter seinem Vornamen den gesellschaftskritischen Song "Bleib wie du bist". Matthias legte allerdings nicht nur seinen Künstlernamen ab, sondern auch den Entenkopf – und überrascht im Musikvideo zu seinem Lied mit einem ganz neuen Look: Anstatt mit einem Schnabel verdeckt er sein Gesicht jetzt mit einer schlichten weißen Maske.

Die neue Verkleidung kam bei seiner Community nicht besonders gut an: "Bleib wie du bist? Okay, wieso dann eine Maske?", lautete nur einer der Kommentare. Dafür hat Matthias mit dem Songtext aber offenbar alles richtig gemacht – der kommt bei vielen seiner Fans extrem gut an: "Richtig guter Song! Wow! Bleib wie du bist, denn du bist super!", zeigte sich ein User auf YouTube begeistert und auch ein anderer schrieb: "Finde den Text und das Video richtig gut!"

YouTube / Matthias Höhn Matthias Höhns neue Maske

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn aka El Pato

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn als El Pato im September 2020

