Was ist bloß mit Matthias Höhn (24) los? Diese Frage haben sich wohl viele Fans gestellt, nachdem der Musiker am vergangenen Donnerstag sein "neues Ich" präsentiert hatte: Er ist nach seiner groß angekündigten Auszeit als Ente zurückgekehrt. Ja, richtig gelesen! Das Gesicht des Künstlers ziert von nun an eine Maske mit Schnabel. Wie seine Community wohl auf Matzes "Verwandlung" reagiert hat? So viel sei vorab verraten: Die Kommentare sind teilweise echt fies...

Sein neues Image hatte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller via Instagram offenbart. Unter den Beiträgen ging es schnell zur Sache. "Sieht aus wie vorher", stichelt beispielsweise Sommerhaus-Kandidat Henning Merten. Auch Schauspieler Alexander Molz (25), der aktuell bei Like Me – I'm Famous zu sehen ist, brachte seinen Spott zum Ausdruck: Er kommentierte ein Video mit drei Emojis, die die Hände vor dem Gesicht zusammenschlagen – sowie mit den sarkastischen Worten: "Und jeder so: 'Ähm ja, na dann – okay..."

Auch die Fans verstehen nicht so recht, was das Ganze soll. In einer Promiflash-Umfrage, an der insgesamt 1.607 Leser teilgenommen haben, zeigte sich die klare Mehrheit von 98 Prozent (1.572 Votes) einfach nur verwirrt von Matzes Verwandlung in eine Ente. Unter dem dazugehörigen Promiflash-Beitrag auf Instagram witzelte ein Nutzer zudem: "Okay, wir haben's verstanden: Du willst Aufmerksamkeit. Aber damit machst du dich echt nur lächerlich."

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten, YouTuber

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial Matthias Höhn, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de