Na, das war aber ein wirklich schnelles Gesangs-Casting! Seit einigen Wochen ist Luke Mockridge (31) wieder supererfolgreich mit seiner eigenen Show im TV zusehen. Neben Gags und coolen Gästen hatte sich der Comedian für seine heutige Sendung aber etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er hat nach einer Band gesucht und die selbstverständlich auch gefunden: Luke ruft ganz offiziell 4OUR ins Leben!

Er meint es wohl wirklich ernst! In seiner Show "LUKE! Die Greatnightshow" castete der 31-Jährige in mehreren Runden eine gemischte Musikgruppe bestehend aus zwei Mädels und zwei Jungs. Unterstützung bekam er dabei von den Promis Vanessa Mai (28), Thomas Hermanns (57) und Nico Santos (27). Letzterer entpuppte sich sogar als Produzent des neuen Quartetts. "Ich hab mich bereit erklärt, einen Song für euch zu schreiben", gab der 27-Jährige stolz preis.

Die Fans sehen diese Bandgründung aber etwas kritisch. "Also ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee war, Nico" oder "Also Entschuldigung, aber kann Luke jetzt die Verarsche auflösen, bitte?!", schrieben unter anderem zwei User auf Twitter. Was glaubt ihr, war Lukes Band-Suche nur ein Prank? Stimmt in der Umfrage ab!

Hauter,Katrin Luke Mockridge bei der Verleihung der 1Live Krone im Dezember 2019

Getty Images Luke Mockridge, Komiker

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Luke Mockridge bei einem Auftritt in Köln

