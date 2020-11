Patrizia Palme erinnert sich an den schönsten Tag ihres Lebens – doch der wurde von einem kriminellen Ereignis überschattet! Im vergangenen Jahr hatten die deutsche Influencerin und ihr Liebster ihre Liebe perfekt gemacht: Patrizia und ihr Dennis hatten sich am 19. Juli 2019 im Rahmen einer großen Feier das Jawort gegeben. Doch jetzt sprach die werdende Mutter über einen furchtbaren Vorfall an ihrem Hochzeitstag: Patrizia und Dennis wurden auf ihrer Hochzeit beklaut – und dabei kamen alle Geschenke weg!

"Wir haben am nächsten Tag bemerkt, dass unsere Gastgeschenke geklaut wurden", erinnerte sich Patrizia in einem YouTube-Video an diesen furchtbaren Moment und erklärte genauer: "Teilweise sind Umschläge weggekommen, teilweise wurde aus Geldgeschenken das Geld entnommen." Vor allem der Verlust der persönlichen Briefe von ihren engsten Freunde und Verwandten habe Patrizia und Dennis damals schwer getroffen.

Das Paar habe daraufhin Konsequenzen gezogen, sei zur Polizei gegangen und habe Anzeige gegen einen Verdächtigen erstattet. "Aber das ist dann bei der Polizei im Sand verlaufen", schilderte Patrizia und betonte: "Wir hatten keine Zeugen." Diebstahl hin oder her – die Mama in spe lässt sich die Freude nicht verderben und sagt: Ihr Hochzeitstag war einfach unvergesslich. "Der Tag an sich war wunderschön und wir sind so froh und dankbar, dass wir das erst am nächsten Tag gemerkt hatten", verdeutlichte sie.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis im Oktober 2020 in Karlsruhe

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme im November 2020 in Pforzheim

