Ryan Cabrera (38) wagt den nächsten Schritt! Der Sänger, der seit einem Jahr seine Freundin Alexa Bliss an seiner Seite hat, ging in der vergangenen Nacht vor ihr auf die Knie. Vor genau einem Jahr haben sich der Musiker und der WWE-Star das erste Mal getroffen und sich ineinander verliebt. Nun war es für die beiden an der Zeit, den nächsten gemeinsamen Schritt Richtung Zukunft zu gehen. Ryan fragte seine Liebste, ob sie ihn heiraten möchte.

Der Sänger teilt den innigen Moment des Pärchens auf Instagram und schreibt dazu: "Heute Nacht war die beste Nacht meines Lebens – und das ist erst der Anfang." Auch seine Verlobte teilt ein Foto des Antrags mit ihren Fans. "Vor einem Jahr haben wir uns 'Hallo' gesagt, heute Nacht sage ich 'Ja'",freut sich die Blondine unter ihrem Instagram-Post. Auf dem Bild sieht man wie Ryan in einem Restaurant vor ihr auf die Knie geht und Alexa in Tränen ausbricht – im Hintergrund glitzert ein Gewässer und man erkennt einen üppigen Blumenstrauß. Der Musiker hat allem Anschein nach für ein sehr romantisches Ambiente gesorgt.

Nachdem Ryans letzte Beziehung mit der Schauspielerin Audrina Patridges (35) vor laufenden Kameras in die Brüche ging, weil sie mit seinem Lifestyle nicht klar gekommen ist, scheint sich der Musiker mit Alexa an seiner Seite nun gefangen zu haben. Die Fans freuen sich auf Social Media für das Paar und die Kommentarspalte unter Alexas Foto läuft über vor lauter Glückwünschen.

Instagram / ryancabrera Ryan Cabrera küsst seine Verlobte Alexa Bliss

Instagram / alexa_bliss_wwe_ Ryan Cabrera und seine Verlobte Alexa Bliss

Mark Davis/Getty Images Ryan Cabrera, Sänger

