Zurück zum Ex – und glücklicher denn je! 2010 verliebte sich The Hills-Star Audrina Patridge (33) Hals über Kopf in den "On the Way Down"-Interpreten Ryan Cabrera (35) – während sie noch in einer schwierigen Beziehung mit Gitarrist Justin "Bobby" Brescia (36) steckte. Die Fans der Reality-Show konnten damals live mitverfolgen, wie beide Liebeleien der schönen Brünetten zerbrachen. Doch einen der beiden Schnuckel konnte die TV-Bekanntheit anscheinend nicht aus ihrem Herzen verbannen: Audrina feiert acht Jahre nach der Trennung ihr Liebes-Comeback mit Ex-Lover Ryan und ist überglücklich!

Das bestätigte die 33-Jährige jetzt gegenüber People! Über den Beziehungsstatus mit ihrem einstigen Ex-Freund verriet Audrina, dass sie es erst einmal langsam angehen: "Wir haben Spaß, nichts ist gezwungen. Große Dinge passieren, wenn sie nicht erzwungen werden und die Dinge passieren dann einfach natürlich. Und genau das ist es. Wir haben einfach die beste Zeit zusammen." Ryan scheint der Beauty auch richtig gut zu tun – denn sie fügte überwältigt hinzu: "Ich bin so glücklich wie noch nie!"

Ob Audrinas Liebster sie auch bei ihrer momentanen Scheidungsschlacht unterstützen wird? Die Schönheit ist offiziell nämlich noch mit Ehemann Corey Bohan verheiratet – mit dem sie ihre kleine Tochter Kirra hat. Bereits im Sommer 2017 zerbrach jedoch das Ehe-Glück der beiden.

John Shearer/Getty Images for Delphine Ryan Cabrera und Audrina Patridge im Februar 2010

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge, TV-Star

audrinapatridge.com Audrina Patridge mit Ehemann Corey und Tochter Kirra

