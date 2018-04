Dieses Paar-Comeback dürfte alle The Hills-Fans in Ekstase versetzen! 2010 fieberten die Zuschauer der Reality-Show mit Audrina Patridges (32) Liebeschaos mit. Die brünette Beauty führte nicht nur eine On-Off-Beziehung mit dem Motorradfan Justin "Bobby" Brescia (36), sondern verliebte sich auch in den Sänger Ryan Cabrera (35). Beide Partnerschaften scheiterten vor laufender Kamera. Nachdem vor Kurzem nun auch die Ehe zu dem Vater ihrer Tochter Corey Bohan (36) zerbrach, startet die 32-Jährige aktuell wieder erste Flirtversuche. Und turtelt dabei am liebsten mit einem altbekannten Ex-Lover!

Laut dem US-amerikanischen People-Magazin bandelt Audrina aktuell wieder mit keinem Geringeren als Ryan Cabrera an. "Sie daten sich aktuell tatsächlich. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander und genießen die gemeinsamen Momente", weiß ein Insider zu berichten. Offiziell haben die beiden Singles allerdings noch nicht bestätigt, dass sie wieder ein Paar sind.

Audrina und Ryan lernten sich im Januar 2010 kennen und waren daraufhin für einige Monate ein Paar. Die TV-Darstellerin konnte sich jedoch mit dem wilden Lifestyle des Musikers nicht anfreunden. "Sie hatten damals jede Menge Probleme. Vieles hatte aber damit zutun, dass er ständig auf Partys war", erinnert sich ein Bekannter der beiden an die Trennung.

Bello / Splash News Audrina Patridge in Los Angeles

John Shearer/Getty Images for Delphine Ryan Cabrera und Audrina Patridge im Februar 2010

Instagram / audrinapatridge Audrina Patridge mit Tochter Kirra Max

