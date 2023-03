Diese Promis datete Riley Keough vor ihrem heutigen Ehemann!

Riley Keough (33) ist schon lange vergeben! Die Enkeltochter von Elvis Presley (✝42) ist seit 2015 mit dem australischen Stuntman Ben Smith-Petersen verheiratet. Die beiden sollen sich bei den Dreharbeiten zu "Mad Max: Fury Road" kennen und lieben gelernt haben. Im Jahr 2022 krönten die beiden ihr Liebesglück mit der Geburt ihres ersten Kindes. Doch wen datete die Schauspielerin eigentlich vor ihrem Ehemann?

Wie Hello! berichtet, hatte die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin mit einigen bekannten Gesichtern aus dem Showbusiness geturtelt, bevor sie mit Ben den Mann fürs Leben fand. Im Jahr 2012 soll die Beauty mit niemand Geringeres als ihrem Magic Mike-Schauspielkollegen Alex Pettyfer (32) verlobt gewesen sein! Nach nur einem Jahr soll die Verlobung der beiden jedoch wieder aufgelöst worden sein. Vor der Beziehung mit dem heutigen Ehemann von Toni Garrn (30) werden dem Promi-Spross Romanzen mit dem Musiker Ryan Cabrera (40) sowie mit Jonah Hill (39) nachgesagt.

Im Januar 2023 hatte der Pressesprecher der 33-Jährigen gegenüber Us Weekly bestätigt, dass sie und Ben still und heimlich eine Tochter auf der Welt begrüßen durften. Nähere Informationen, beispielsweise zum Geburtsdatum oder Namen der Kleinen, sind nicht bekannt. In seiner Rede auf Lisa Maries (✝54) Trauerfeier betonte der Neu-Papa aber im Namen von Riley: "Danke, dass du mir gezeigt hast, dass Liebe das Einzige ist, was in diesem Leben zählt. Ich hoffe, ich kann meine Tochter so lieben, wie du mich geliebt hast."

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer im September 2022 in Mailand

Getty Images Jonah Hill, Filmstar

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen im Februar 2023

