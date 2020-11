Bauer Thomas U. im Familien-Talk! Der Schweinehalter musste in der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau eine schwere Entscheidung treffen: Er wollte nur eine Lady mit zur Hofwoche nehmen und seine Wahl fiel auf Account-Managerin Nicole. Doch wie soll eine mögliche Zukunft für den Landwirt und seine Auserwählte aussehen? Könnte sich Thomas überhaupt eine gemeinsame Familie vorstellen? Im Moment scheinen Kinder absolut keine Rolle in seinem Leben zu spielen.

"Ich fühle mich gut, so wie es ist", stellt der Bayer im Gespräch mit Bauernreporter Ralf klar. Das liegt aber offenbar nicht daran, dass der 38-Jährige keine Familie gründen möchte. Ohne Partnerin habe er sich bisher wohl einfach nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht. "Da ich aktuell auch nicht in der Situation bin, dass so etwas ansteht", führt er weiter aus.

Ob sich mit Nicole an seiner Seite da bald etwas ändern könnte? Beim ersten Aufeinandertreffen schien die Chemie zwischen den beiden zumindest zu stimmen. Obwohl er zunächst noch von Mitbewerberin Gaby geschwärmt hatte, konnte ihn letztendlich die rotblonde Bewerberin von sich überzeugen. "Ich bin mir sicher, dass ich die Nicole mit zu mir auf den Hof nehmen möchte", kündigte er voller Vorfreude an.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas U. und Nicole bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW Thomas U. und Nicole, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW Thomas U. und seine Bewerberinnen Nicole und Gaby

