Pietro Lombardi (28) will wissen, wie seine Ex für ihn empfindet! Ende Oktober hatten sich der Musiker und seine neue Freundin Laura Maria Rypa getrennt – und das nach nur wenigen Monaten Beziehung. Ganz miteinander abgeschlossen haben die beiden aber offenbar noch nicht: Zumindest erklärte der "Cinderella"-Interpret zuletzt, seine Verflossene noch zu lieben. Jetzt wollte Pietro auch erfahren, wie es um die Gefühle von Laura bestellt ist – und fragte sie einfach in einer öffentlichen Fragerunde!

Auf ihrem Instagram-Profil veranstaltete die Blondine am Montagabend ein Q&A. Als die Frage aufkam, ob sie Pietro noch liebe, enttarnte die Kölnerin den Verantwortlichen sofort: "Pietro, wieso fragst du mich das hier? Versteh einer mal die Männer bitte!", lachte sie. Eine klare Antwort gab Laura aber nicht und behielt für sich, wie es um ihr Seelenleben bestellt ist.

Doch besteht wirklich noch die Chance auf ein Liebescomeback der ehemaligen Turteltauben? Pietro versicherte immerhin schon, nicht wieder bereit für eine neue Frau in seinem Leben zu sein – und auch Laura gab an, dass sie nach Pie noch keinen neuen Partner habe.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

