Dieser Abend wird wohl nicht in die Bachelorette-Geschichte der aufregendsten Momente eingehen! Eigentlich sind die Nächte der Rosen in der RTL-Kuppelshow besonders spaßig. Die Kandidaten zeigen sich von ihrer besten Seite und versuchen ein letztes Mal, die Dame der Begierde von sich zu überzeugen. Melissas (25) Liebesanwärter haben da aber offenbar etwas falsch verstanden – denn: Die Stimmung ist kurz vor der Rosenvergabe total im Keller. Zwischen der Bachelorette und ihren Jungs herrscht unangenehmes Schweigen.

Als die übrigen Singles und die Love Island-Bekanntheit am gedeckten Tisch Platz nehmen, will einfach kein Gespräch ins Rollen kommen. Leander Sacher (23), Daniel Häusle (25) und Co. scheinen nicht besonders gut drauf zu sein. "Und sonst so?", startet Melissa einen weiteren Versuch, mit ihren Besuchern zu kommunizieren. Doch woran liegt es? Moritz Breuninger (31) erklärt: "Da war ein riesiger, unsichtbarer Elefant im Raum. Ich glaube, der Elefant hieß Übernachtungsdate." Denn kurz zuvor hatte Konkurrent Ioannis Amanatidis (30) romantische Zeit ohne Kameras, dafür mit Melissa verbracht. Die Angst der Datingshow-Teilnehmer, rauszufliegen, sei laut Moritz heute einfach besonders groß.

Doch warum hat sich auch der vermeintliche Favorit der Beauty so ausgeklinkt? Janni hat eine ausführliche Begründung für seine Zurückhaltung beim Dinner. "Klar, ist es anders. Ich bin einen Schritt weiter und es ist mir unangenehm, sie teilen zu müssen und sagen zu müssen: So, jetzt esse ich halt mit acht Leuten plus Melissa." Auch Daniel Mladjovics (31) Versuch, die Stimmung durch einen Talk über Promi-Schwärmereien aufzulockern, scheitert kläglich.

