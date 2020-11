Ist Till Adam etwa noch nicht über seine Ex hinweg? Der einstige Love Island-Kandidat begab sich nun auch bei Bauer sucht Frau auf die Suche nach der großen Liebe. Dort wollte er das Herz von Bäuerin Denise erobern. Die gab dem Muskelmann allerdings in der vergangenen Folge einen Korb. Könnte das auch daran gelegen haben, dass Till nicht wirklich mit dem Herzen dabei war, weil dieses noch für eine andere schlägt? Seine Ex Hanna Annika meldete sich nun zu Wort und verriet: Sie hatte während der Hofwoche noch Kontakt zu Till!

Bei Explosiv äußerte sich die Blondine zum Rauswurf ihres Verflossenen – und die hat eine klare Vermutung, warum es bei Till und Denise nicht klappen sollte: "Ich weiß natürlich nicht, ob es auch daran gelegen hat, dass auch ich noch in seinen Gedanken gewesen bin", gab sie sich geheimnisvoll. Wie sich das geäußert hat? "Zum Beispiel als die beiden auf einem Date waren, also Denise und Sascha, war das Erste, was Till gemacht hat, mich anzurufen und zu sagen, dass er froh ist, nicht aufs Date gegangen zu sein, weil er mich sonst nicht hätte anrufen können", plauderte sie aus dem Nähkästchen.

Allgemein zeigte sich Hanna in Hinblick auf Tills Teilnahme am Kuppelformat skeptisch. Als sie davon erfahren hat, sei sie sehr erstaunt gewesen. "Ich habe ihn bei allen anderen Shows gesehen, aber sicher nicht bei 'Bauer sucht Frau'", machte sie klar. Und Till? Der wies die Vermutungen direkt zurück und behauptete stattdessen, dass die Influencerin bloß eifersüchtig sei, weil sie merke, dass sich auch anderen Frauen für ihn interessieren.

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im November 2020

Anzeige

TVNOW Sascha, Denise und Till, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de