Denise hat eine Entscheidung getroffen! Die Pferdewirtin möchte bei Bauer sucht Frau endlich den Partner fürs Leben finden. Sie hat sich den ehemaligen Love Island-Teilnehmer Till Adam und den Zeitsoldaten Sascha auf ihren Hof eingeladen, um sie näher kennenzulernen. Doch für Denise ist es langsam an der Zeit, einen der beiden nach Hause zu schicken, damit sie mit dem anderen mehr Zweisamkeit genießen kann. Wer muss gehen?

Zunächst sucht Moderatorin Inka Bause (51) das Gespräch zu der Bio-Bäuerin und möchte wissen, wie sich die Männer bislang auf ihrem Hof geschlagen haben. "Sascha hat das ganz schön beschäftigt, der hat damit zu kämpfen gehabt, wenn ich mit Till mal eine ruhige Minute gesucht habe. Er hat mich mit Till gar nicht warm werden lassen", verrät Denise. Zudem habe sie aber auch gehofft, dass Till von sich aus mehr Initiative zeigen und auf sie zugehen würde. Im persönlichen Gespräch mit dem Bademeister und Sascha erklärt sie dann: "Da bist du leider nicht so der Typ, der in mein Leben passt. Und ich glaube, dass du, Sascha, derjenige bist, der an meine Seite gehören könnte. Und somit würde ich dich gerne hierbehalten – und dich nach Hause schicken, Till."

Während Sascha in große Freude ausbricht, reagiert Till ziemlich gefasst. "Ich bin noch einigermaßen jung und da wird bestimmt noch eine Frau kommen, bei der das dann noch ein bisschen besser passt", fasst der Kieler zusammen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

