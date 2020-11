Romeo Beckham (18) äußert seine Gefühle! Im November 2019 hatte der zweitälteste Sohn von David und Victoria Beckham (46) seine Beziehung mit Mia Regan öffentlich gemacht. Seitdem zeigen er und das Nachwuchs-Model sich regelmäßig beim Turteln im Netz. Wie verliebt Romeo in seine Freundin ist, macht er aber nicht nur mit gemeinsamen Schnappschüssen deutlich – sondern auch mit besonders liebevollen Geburtstagsgrüßen!

Der 18-Jährige teilt jetzt eine süße Video-Collage mit Bildern und Clips, in denen er gemeinsam mit seiner Liebsten schmust und herumalbert – zu den Erinnerungen widmet er der Blondine darüber hinaus einen öffentlichen Liebesbrief: "Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag an meine tolle Freundin! Ich liebe dich so sehr! Zauber auch in Zukunft jedem um dich herum ein Lächeln ins Gesicht, so wie du es ohnehin schon tust!", schreibt er.

Doch nicht nur Romeo ist aktuell schwer verliebt – sondern auch sein Bruder Brooklyn Beckham (21): Er ist mit seiner Nicola Peltz (25) überglücklich. Dass das auf Gegenseitigkeit beruht und der 21-Jährige und das Model einfach zueinander gehören, beweisen die Verlobten nicht nur mit ihrer geplanten Hochzeit – die Schauspielerin trägt inzwischen außerdem den Namen ihres Liebsten auf ihrer Haut!

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im September 2020

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im November 2020

