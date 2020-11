Bye-bye, Extensions! Lange Zeit trugen Valentina (26) und Cheyenne Pahde (26) als Markenzeichen lange blonde Haare – bis sie sich ungefähr zeitgleich dazu entschieden, ihre Frisuren auf eine coole Boblänge zu kürzen. Auf Bitten ihres Chefs kehrte die Alles was zählt-Darstellerin Cheyenne allerdings Anfang des Jahres wieder zu ihrem Ursprungs-Look zurück – und ließ sich die Haare verlängern. Doch die Mähnen-Phase sollte nicht lange andauern: Die gebürtige Münchenerin ließ jetzt beim Friseur ordentlich Haare fallen!

Mit diesem Look fühlen sich die bekannten Zwillinge wohl einfach am wohlsten. Während Valentina durchgehend am Longbob festgehalten hatte, kehrte Cheyenne jetzt auch wieder zur angesagten Haarlänge zurück, wie sie ihrer Community auf Instagram nun bildlich mitteilte: "Oops...! Ich habe es wieder getan", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Auch, dass sie nun wieder im Partner-Look mit Valentina unterwegs ist, ließ sie in den Kommentaren durchblicken: "#twinsontour" schrieb sie dort.

Die Fans sind von dieser Veränderung schlichtweg begeistert: "Das steht dir und Välly auch einfach so gut" oder "Wow, so wunderschön. Steht dir total klasse. Echt mega" lauten zwei der Kommentare, die die Meinungen der Follower gut zusammenfassen.

Anzeige

Instagram / valentinapahde Cheyenne und Valentina Pahde, Schauspielerinnen

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de