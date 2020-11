Da waren es nur noch vier! Rosenverteilerin Melissa hat in der aktuellen Die Bachelorette-Staffel bereits 16 Jungs erfolgreich aussortiert. Jetzt geht es in großen Schritten auf die Home-Dates zu, die dieses Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wohl etwas anders stattfinden müssen als in den Jahren zuvor. Doch welcher der verbliebenen Jungs Leander Sacher (23), Daniel Häusle (25), Moritz Breuninger (31) und Ioannis Amanatidis (30) passt am besten zu Melissa? Eine aktuelle Promiflash-Umfrage ergibt einen ganz klaren Favoriten.

Mit 2.674 Stimmen und damit 48,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zieht der Österreicher Daniel ganz klar an seinen drei Konkurrenten vorbei. Ihn sehen die Leser am ehesten an der Seite der Bachelorette. Auf dem zweiten Platz mit satten 20 Prozent weniger landet Leander, der 1.543 Stimmen einheimsen konnte. Moritz bekommt mit 806 Votes und 14 Prozent die Bronzemedaille. Mit nicht einmal 500 Stimmen und 8,9 Prozent bildet Grieche Ioannis das Schlusslicht und konnte sich bei den Zuschauern bis dato anscheinend noch nicht beliebt machen. Ob der Bartträger aber wirklich am Ende von Folge sechs die Koffer packen muss? Diese Entscheidung hat alleine Melissa in der Hand.

Doch vielleicht gibt es dieses Jahr bei der Bachelorette ja gar keinen Staffel-Sieger. Dies mutmaßten zumindest jüngst zwei der bereits ausgeschiedenen Kandidaten im Promiflash-Interview. "Ich bin gespannt, für wen sie sich am Ende entscheidet – oder ob sie sich vielleicht für keinen entscheiden wird. Auch das könnte ich mir irgendwie vorstellen", erklärte zum Beispiel Daniel Gielniak (28).

