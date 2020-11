Das lange Warten auf Wonder Woman 1984 hat endlich ein Ende! Die Fortsetzung des Superheldinnenstreifens mit Hauptdarstellerin Gal Gadot (35) steht schon länger in den Startlöchern. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise musste der Filmstart aber immer wieder verschoben werden. Nun können sich die Filmfans offenbar aber endlich auf die Rückkehr ihrer liebsten Powerfrau freuen: Die Kinopremiere wurde jetzt offiziell für Dezember festgesetzt!

Wie bereits vermutet und erhofft, soll "Wonder Woman 1984" in den USA tatsächlich pünktlich zu Weihnachten erscheinen. Ein neuer Trailer kündigt die Kinopremiere für den 25. Dezember an. Das Besondere daran: Der Film wird am ersten Weihnachtstag nicht nur in den Kinos laufen, sondern auch zeitgleich auf dem Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Extrakosten kommen dabei nicht auf die HBO-Max-Abonnenten zu.

Und wie sieht es für die deutschen "Wonder Woman"-Fans aus? Die sollen tatsächlich sogar schon eine gute Woche früher in den Genuss des neuen Action-Abenteuers kommen. Wie das Filmstudio Warner Bros. jetzt bestätigte, ist der Streifen ab dem 16. Dezember für die deutschen Kinos geplant – falls die Kinos zu diesem Zeitpunkt geöffnet sind.

Anzeige

Getty Images Gal Gadot bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige

CapitalPictures/ActionPress Gal Gadot in "Wonder Woman 1984"

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Gal Gadot in "Wonder Woman 1984"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de