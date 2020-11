Ja, das ist wirklich Tana Mongeau (22)! Die US-amerikanische YouTuberin ist auf einer aktuellen Aufnahme kaum wiederzuerkennen. Damit ist sie längst nicht die erste Berühmtheit, die offenbar ein wenig zu tief in die Photoshop-Kiste greift: Reality-TV-Ikone Khloé Kardashian (36) übertreibt in den vergangenen Wochen sogar so sehr mit der Bildbearbeitung, dass sie auf fast jedem neuen Foto völlig anders aussieht. Eifert Tana dem Keeping up with the Kardashians-Star jetzt etwa nach? Dieser Schnappschuss lässt das zumindest vermuten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Tana vor wenigen Tagen ein Oben-ohne-Selfie. Doch nicht etwa ihre üppigen Rundungen, die sie mit ihren kleinen Händen zu verdecken versuchte, rückten dabei in den Fokus. Stattdessen konnten ihre rund 5,6 Millionen Follower gar nicht glauben, was sich im Gesicht der 22-Jährigen abspielt! SO sieht Tana im echten Leben nämlich definitiv nicht aus: Ihr Kiefer wirkt kantiger, ihre Nase schmaler und ihre Augen mandelförmiger denn je! Das Bild versah Tana mit einem schlichten "Hi".

Ihre Follower können indes überhaupt nicht verstehen, wieso Tana nicht zu ihrem natürlich Look stehen kann. In letzter Zeit zeigt sie sich nämlich nur noch selten gänzlich ungeschminkt oder unbearbeitet. "Du siehst echt nie wie du selbst aus" oder "Du kannst es einfach nicht lassen, an deinem Gesicht herumzupfuschen" waren nur zwei der genervten Reaktionen. Was sagt ihr zu dem Foto – findet ihr auch, dass es die Ex von Jake Paul (23) übertreibt? Stimmt ab.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-Star

Instagram / tanamongeau YouTube-Star Tana Mongeau ohne Make-up

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau, TV-Star

