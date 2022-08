Heiße Pics: Bella Thorne und Tana Mongeau wieder ein Paar?

Läuft hier etwa wieder was? Bella Thorne (24) und Tana Mongeau (24) dateten sich bereits 2017 – doch nach etwa zwei Jahren verkündeten sie das Liebes-Aus. Die Schauspielerin schaute sich daraufhin neu um und war sogar mit ihrem Freund Benjamin Mascolo (29) verlobt, doch auch das ging vor wenigen Monaten in die Brüche. Jetzt wirkt sie aber wieder ziemlich happy: Bella und Tana turteln plötzlich heftig!

Auf Instagram teilten die Beautys einige Einblicke in ihren Urlaub auf Ibiza – und nach Freundschaft sieht das gar nicht aus. Sie kuscheln eng, sonnen sich am Strand oder genießen gemeinsam Cocktails. In der Bilderreihe versteckte Tana auch einen Screenshot von einem Chat, wo jemand sie fragt, ob sie wieder in ihre Ex verliebt ist. Und die Antwort der YouTuberin lässt keinen Raum für Spekulationen: Sie antwortete mit einem Selfie der beiden und einem "Total".

So ganz sicher scheinen sich die beiden jedoch nicht wirklich zu sein. Auf einem Clip posieren sie eng und sprechen zu dem Sound: "Ich habe keine Ahnung, was abgeht, und ich will es auch gar nicht wissen." Die Fans sehen die Reunion jedenfalls mit gemischten Gefühlen. "Nicht das schon wieder", schrieb unter anderem eine Userin in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo und Bella Thorne, März 2021

Anzeige

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau und Bella Thorne auf Ibiza

Anzeige

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de