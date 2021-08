Sind Demi Lovato (28) und Tana Mongeau (23) womöglich in einer romantischen Beziehung? Seitdem sich das Gesangstalent im vergangenen September von seinem Verlobten Max Ehrich (30) getrennt hatte, munkelten die Fans immer wieder, ob sich die nicht-binäre Person gar erneut verliebt haben könnte. Nun wurde die TV-Persönlichkeit eng umschlungen mit der YouTuberin Tana gesehen. Auf einer Fete züngelten die beiden Berühmtheiten sogar miteinander herum.

Auf der Party von Paris Hilton (40) anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen Kochshow "Cooking with Paris" schienen sich der Social-Media-Star und das Gesangstalent aus New Mexico bestens zu verstehen. Auf TikTok veröffentlichte die 23-Jährige nun nämlich ein heißes Video, in dem sie ziemlich intim mit Demi schmuste. Zunächst drückte der Disney-Star seinem Gegenüber nur einen Kuss auf die Wange, doch dann streckte er die Zunge so heraus, dass sie die der Blondine berührte. "Wie wir die ganze Zeit hinter der Kamera sind", betitelte Tana schließlich den kurzen Clip scherzend.

Zuletzt hatte es noch Gerüchte gegeben, ob der "Camp Rock"-Star in einer Beziehung mit Noah Cyrus (21) sei. Mehrfach wurde Demi verliebt händchenhaltend mit ihrer Begleitung von einigen Paparazzi abgelichtet. Im Juli verriet ein Insider zudem, dass sich die beiden Promis zwar nicht offiziell in einer Partnerschaft befinden, die gemeinsame Zeit jedoch genießen würden. "Noah und Demi sind gut befreundet und fühlen sich einander tief verbunden", hatte die Quelle versichert.

Anzeige

TikTok / tanamongeaulol Demi Lovato und Tana Mongeau im August 2021

Anzeige

TikTok / tanamongeaulol Demi Lovato und Tana Mongeau im August 2021

Anzeige

TikTok / tanamongeaulol Demi Lovato und Tana Mongeau im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de