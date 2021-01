Bäumchen wechsel dich bei Tana Mongeau (22)? Im vergangenen Sommer überraschte die YouTuberin ihre Fans noch mit dieser Nachricht: Sie datete Finger weg!-Kandidatin Francesca Farago. Die Brünette hatte sich erst kurz zuvor von ihrem Verlobten Harry Jowsey getrennt, den sie in der Show kennen und lieben gelernt hatte. Doch die Romanze zwischen den beiden Frauen hielt nicht lange. Inzwischen scheint Tana allerdings Gefallen an Francescas Ex Harry gefunden zu haben: Paparazzi erwischten die beiden jetzt bei einem gemeinsamen Ausflug.

Am Mittwoch wurden die beiden 22-Jährigen bei einem Spaziergang durch Hollywood abgelichtet. In lässiger Sportkleidung schlenderten sie mit jeweils einem Kaffeebecher in der Hand durch die Stadt. Dabei wirkten Tana und Harry nicht nur sehr vertraut, sondern hatten offenbar auch eine Menge Spaß miteinander. Aber läuft da etwa was zwischen den beiden oder sind sie nur gute Freunde?

Schon vor Monaten wurden die Blondine und der Australier bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet. Seither scheinen sie immer wieder Zeit miteinander zu verbringen. Auf eine Beziehungsbestätigung warten die Fans bisher allerdings noch vergeblich.

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Harry Jowsey im Mai 2020

Rachpoot/MEGA Tana Mongeau und Harry Jowsey im Januar 2021

Rachpoot/MEGA Tana Mongeau und Harry Jowsey in Hollywood

