Was ist dran an den Dating-Gerüchten? YouTuberin Tana Mongeau (22) ist bekannt für ihr wildes Liebesleben. 2019 war die Blondine noch mit Webstar Jake Paul (23) liiert – sie gaben sich sogar das Jawort! Kurz danach trennte sich das Paar aber wieder und Tana outete sich als pansexuell. Auch ihre Liaison mit Schauspielerin Bella Thorne (23) hielt nicht länger als ein paar Monate. Und jetzt kursieren immer häufiger Gerüchte, die 22-Jährige würde Miley Cyrus' kleine Schwester Noah Cyrus (20) daten!

Auf ihrem zweiten Instagram-Account "Tanatookthese" postete die Influencerin jetzt ein Foto von Noah und heizte die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Outing der beiden It-Girls ordentlich an. Tana postete sogar vor Kurzem ein Foto mit der "July"-Sängerin und nannte sie in der Bildunterschrift ihre feste Freundin. Außerdem teilte sie in ihrer Story ein Video, in welchem sie und Noah sich küssen.

Schon vor einigen Monaten spekulierten Fans, ob die beiden mehr als nur Freundinnen seien. In einem Interview mit dem Magazin Life&Style schwärmte die Internet-Bekanntheit nämlich bereits im Februar von Mileys (27) kleiner Schwester: "Sie ist der netteste Mensch, den ich je getroffen habe. Sie hat ein großes Herz und liebt jeden Menschen auf seine eigene Art und Weise." Wie ernst es den beiden wirklich ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / tanatookthese Noah Cyrus im Oktober 2020

Instagram / tanamongeau Noah Cyrus und Tana Mongeau im Juni 2020

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau im April 2020

