Bandelt Tana Mongeau (23) etwa wieder mit ihrem Ex an? Die YouTuberin sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihrem wilden Liebesleben für Schlagzeilen. So war sie unter anderem bereits mit dem Webstar Jake Paul (24), der Schauspielerin Bella Thorne (24) und dem Rapper Lil Xan (25) liiert. Hat die Influencerin jetzt etwa wieder etwas mit dem Musiker am Laufen? Tana wurde nun mit ihm beim Knutschen abgelichtet!

Paparazzifotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die 23-Jährige gemeinsam mit ihrem Ex-Freund beim Verlassen des Restaurants BOA Steakhouse in West Hollywood. Ihr Date genossen die beiden in entspannten Outfits: Während sich die gebürtige US-Amerikanerin für eine schwarze Jogginghose und ein ultraknappes Top entschied, trug Lil Xan eine Jacke und ein T-Shirt, auf dem die Sängerin Britney Spears (40) abgebildet war. Auf einigen Bildern halten Tana und der "Sorry"-Interpret Händchen – und auf einem weiteren Schnappschuss küssen sie sich sogar! Ob da wohl mehr dahintersteckt?

Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass die Blondine und der 25-Jährige ihrer Liebe noch eine Chance geben wollen. Als die beiden an dem Abend von einem Fotografen gefragt wurden, was zwischen ihnen läuft, meinte Tana: "Wir haben Spaß, okay? Wir waren schon mal zusammen, also versuchen wir wieder."

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau, YouTuberin

Getty Images Lil Xan im August 2021 in Los Angeles

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau, YouTuberin

