Hat Tana Mongeau (22) etwa was mit ihm am Laufen? Erst Anfang des Jahres hatte die YouTuberin ihre Trennung von Jake Paul (23) öffentlich gemacht – nach ihrer Hochzeit im Juli 2019 gehen die beiden Internet-Bekanntheiten wieder getrennte Wege. Tana scheint nach dem Liebes-Aus offenbar schon lange kein Trübsal mehr zu blasen – ihr wurde seitdem die ein oder andere Liaison nachgesagt. Jetzt soll Tana den Finger weg!-Star Harry Jowsey daten.

Paparazziaufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen die YouTuberin und den einstigen Kuppelshow-Kandidaten am Donnerstagabend. Die beiden wurden gemeinsam in West Hollywood in Kalifornien gesichtet, als sie gemeinsam beim Dinner waren. In ihrer Instagram-Story hielt Tana ihr Treffen fest: Sie und Harry stoßen in einem kurzen Clip mit ihren Getränken an und lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich gut verstehen. Die 22-Jährigen haben gemeinsame TikTok-Freunde aus dem berühmten Hype House und auch dem Sway House in den USA.

Dabei machte die Blondine erst kürzlich mit einer anderen Romanze auf sich aufmerksam – und zwar mit Harrys Ex aus der Netflix-Show Francesca Farago. "Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, wir haben ein bisschen rumgehangen, es war mehr als nur Freunde. Ich würde es mehr als Freunde betrachten. Ich bin mir nicht sicher, wie sie dazu steht", erklärte die Kanadierin zu ihrer Beziehung zu Tana.

Instagram / tanamongeau Tana Mongeau im April 2020

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Reality-TV-Star

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Ex-"Finger weg!"-Kandidatin

