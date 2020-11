Sarah Lombardi (28) spricht über das Beziehungspech ihres Ex-Mannes! Seit drei Wochen geht Pietro Lombardi (28) wieder als Single durchs Leben – dabei hatte der ehemalige DSDS-Sieger erst kurz zuvor Laura Maria Rypa als seine neue Partnerin und Frau fürs Leben vorgestellt. Doch ist da wirklich das letzte Wort gesprochen? Pietro gab nach der Trennung offen zu, noch immer Gefühle für die Rechtsanwaltsgehilfin zu haben. Nun äußerte sich auch seine Ex Sarah zu der Trennung: Die "Zoom"-Interpretin glaubt nicht an eine zweite Chance bei Pie und Laura.

Die 28-Jährige nahm in diesem Jahr beim RTL-Spendenmarathon per Telefon Spenden entgegen. Bei der Sendung wurde sie auch auf die Trennung ihres Ex-Mannes angesprochen. Als sie gefragt wurde, ob Pie und Laura sich versöhnen könnten, entgegnete Sarah: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich steck da auch nicht drin und mich geht das Ganze auch nicht wirklich etwas an."

Dass die Trennung endgültig ist, scheint auch Pietro selbst längst akzeptiert zu haben. "Wir sind kein Paar mehr und werden auch kein Paar mehr. Es sollte eben nicht sein. Und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Nein, es gibt kein Comeback", stellte er selbst jetzt bei einem Q&A klar.

Sarah Lombardi, Sängerin

Laura Maria und Pietro Lombardi

Pietro Lombardi im Oktober 2020

