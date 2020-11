Stanislav Yanevski (35) hat sich ziemlich verändert! Die Fans der Zaubererwelt kennen Stan eigentlich nur auf seinem Besen. In der Harry Potter-Reihe verkörpert der Bulgare die Figur Viktor Krum. Der ist nicht nur erfolgreicher Quidditch-Nationalspieler, sondern nimmt als Schüler der osteuropäischen Zauberschule Durmstrang zusammen mit Harry (Daniel Radcliffe, 31) am Trimagischen Turnier teil. Damals funkte es außerdem gewaltig zwischen ihm und Hermine (Emma Watson, 30). Doch wer hätte den Schauspieler heute noch erkannt? Stanislav sieht mittlerweile ganz anders aus.

Bei einem Blick auf sein Instagram-Profil können seine Follower eines direkt erkennen: Der 35-Jährige hat in den vergangenen Jahren ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Oberkörperfrei oder im Achselshirt zeigt er sich beim Trainieren und bietet freien Blick auf seinen Mega-Body. Dazu trägt der Filmstar aktuell Bart und ist auffällig tätowiert. Auf seiner rechten Brust und auf beiden Armen prangen riesige Körperverzierungen – und auch in den Rücken des Fitnessfans ist ordentlich Tinte eingraviert.

Doch der Viktor-Darsteller ist nicht der einzige Star aus dem Zauberei-Universum, der heute kaum wiederzuerkennen ist. Auch Matthew Lewis (31), der den Neville gespielt hat, sieht viele Jahre später komplett anders aus. "Ich kann gar nicht glauben, dass er mal Neville war. Matthew hat sich echt gemacht" oder "Welten entfernt von Neville Longbottom und seiner Kröte", schrieben Fans auf Twitter.

