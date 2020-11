Traurige Nachrichten von Karl Dall (79). Der Komiker und Schauspieler starb im Alter von 79 Jahren. Erst vor wenigen Tagen hatte der Entertainer einen Schlaganfall erlitten. Zunächst hatte es sich dabei allerdings nur um eine Vermutung der Familie gehandelt. Schon kurze Zeit später bestätigte seine Tochter Janina, dass es sich wirklich um einen Hirnschlag mit anschließender Blutung gehandelt habe. Eigentlich befand sich Dall auf dem Weg der Besserung, nun konnte er sich offenbar davon nicht mehr erholen.

Das bestätigte seine Familie gerade erst der Nachrichtenagentur dpa. Am heutigen Montag sei der 79-Jährige verstorben. Die Nachricht kommt sehr überraschend, denn eigentlich war Dall laut den Aussagen seiner Tochter auf dem besten Wege, wieder gesund zu werden: "Dank schneller ärztlicher Hilfe konnte er sofort operiert werden. [...] Gemeinsam hoffen wir, dass Karl bald wieder auf die Beine kommt", hatte sie im Gespräch mit RTL erst kürzlich berichtet.

Karl Dall wird in der Welt der Komiker und Entertainer sehr fehlen. Über 50 Jahren brachte er jung und alt zum Lachen – in bekannten TV-Shows wie "Am laufenden Band", "Dall-As" oder "7 Tage, 7 Köpfe".

Getty Images Karl Dall im Dezember 2018 in Hamburg

Getty Images Kai Pflaume und Karl Dall, 2012

Getty Images Karl Dall, Komiker

