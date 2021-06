Jetzt hat Karl Dall (✝79) seine letzte Ruhe gefunden. Im November 2020 machte die traurige Meldung die Runde, dass der Komiker und Schauspieler verstorben ist. Er erlitt während der Dreharbeiten zu Rote Rosen, wo er eine Gastrolle innehatte, einen Schlaganfall, an dessen Folgen er wenige Tage später starb. Sieben Monate nach seinem Tod wurde der Ex-"Sieben Tage, sieben Köpfe"-Star nun beigesetzt – und zwar so, wie er es sich gewünscht hatte: auf See!

"Karl ist jetzt ein Teil des großen und unendlichen Meeres, der Wellen, der Ebbe und der Flut", teilte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Seebestattung des deutschen TV-Urgesteins fand am Sonntagmorgen statt. Seine Asche wurde in der Nordsee vor Sylt verstreut. "Das Rauschen des Meeres erzählt viele Geschichten und jetzt mit etwas mehr Humor", heißt es in der Stellungnahme von Karls Hinterbliebenen weiter.

Die Familie des Comedians, zu der unter anderem sein Bruder Otto, seine Witwe Barbara Dall und ihre gemeinsame Tochter Janina Dall zählt, betonte außerdem, dass Karl eine große Lücke hinterlassen habe: "Wir vermissen ihn sehr und er wird in unseren Herzen ewig leben."

