Die Nachricht von Karl Dalls (✝79) Tod erschütterte am gestrigen Montag die Comedy-Welt und seine Fans. Der beliebte Komiker hatte vor zwei Wochen einen Hirnschlag erlitten und wurde notoperiert. Davon konnte sich der Bühnenstar schließlich nicht mehr erholen und verstarb. Schon 2012 hatte sich der Entertainer Gedanken zu seinem eigenen Tod gemacht: Seine Angehörigen wollte Dall in seinen letzten Momenten nicht an seiner Seite haben.

"Ich möchte nicht, dass die Familie zu sehr belastet wird. Die Vorstellung, dass vielleicht noch das Enkelkind dabei ist, und die sehen dann alle den Opa sterben...", sagte der gebürtige Emdener vor acht Jahren im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Er war sich sicher, dass niemand etwas davon habe: "Das bringt einem nichts Positives. Man kommt alleine auf die Welt und man stirbt auch alleine", ergänzte Dall.

Nachdem er auf der Beerdigung des Kindes seiner Schwester gewesen war und bei dieser unpassenden Gelegenheit nach einem Autogramm gefragt worden sei, habe er beschlossen, auch Trauerfeiern zu meiden. Stattdessen habe er immer eine Flasche Champagner zu Hause gehabt, die geöffnet worden sei, wenn jemand nach einem langen, erfüllten Leben aus seinem Freundes- oder Familienkreis verstorben ist. "Wenn ein Mensch stirbt, der sein Leben hinter sich hat, dann ist das in Ordnung", war Dall schließlich überzeugt.

Getty Images Karl Dall im Dezember 2018

ActionPress / Revierfoto Karl Dall im Januar 2020

United Archives GmbH / ActionPress Karl Dall, Komiker

