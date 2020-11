Karl Dall (✝79) hatte zu Lebzeiten Beerdigungen gemieden. Der beliebte Komiker versetzte seine Familie, Freunde und Fans am Montagabend in große Trauer: Von einem Schlaganfall vor knapp zwei Wochen hatte er sich nicht mehr erholt und war schließlich an den Folgen verstorben. Vor acht Jahren hatte er in einem Interview über den Tod gesprochen und erklärt: Er halte sich von Trauerfeiern fern!

2012 hatte er der Frankfurter Rundschau verraten, dass seine Schwester vor dreißig Jahren ihr Kind verloren habe. An der Beisetzung habe er unschöne Erfahrungen gesammelt: "Erst einmal hat der Pastor so eine Scheiße erzählt, das brachte meine Schwester noch mehr zum Heulen. Sie brauchte sowieso Jahre, um das zu verarbeiten", hatte er sich erinnert. Gleichzeitig sei ihm das Verhalten der Leute auf die Nerven gegangen, da er zu diesem Zeitpunkt bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hatte: "Auf dem Friedhof reckten alle die Hälse zu mir. Dann kam der Erste, der ein Autogramm haben wollte."

Aus diesem Grund habe er auch die Abschiedszeremonie für seinen Freund Kurt Felix, den Schweizer Moderator und "Verstehen Sie Spaß?"-Produzenten, nicht besucht. "Da waren dann Harald Schmidt (63) und Frank Elstner (78) und andere Prominente. Gleich sah man wieder die Mikrofone von irgendwelchen Privatsendern, die bis in die Kirche in St. Gallen mit reinliefen", hatte er geschildert. "Wie sollst du dich von einem verabschieden, wenn diese Rattenteams kommen? Nein, das mache ich nicht mehr mit."

Getty Images Karl Dall, Komiker

Revierfoto / ActionPress Karl Dall in der Talkshow "Kölner Treff", 2020

Getty Images Karl Dall im Dezember 2018 in Hamburg

