Was ist bei Maren Wolf (28) los? Die YouTuberin hat bereits seit Wochen mit einer Blasenentzündung zu kämpfen. Die Schmerzen wurden irgendwann so schlimm, dass sie am Samstag ins Krankenhaus ging. Dort erlebte die Mutter eines kleinen Sohnes dann einen ziemlichen Schock: Die Ärzte gingen zunächst von einem lebensbedrohlichen Tumor aus. Zum Schluss diagnostizierten sie Maren allerdings bloß einen Nierenstein. Doch nun gibt es den nächsten Gesundheitsschock: Maren hat eine Not-Operation hinter sich!

Vor wenigen Stunden kündigte die 28-Jährige bereits an, dass möglicherweise in den kommenden Tagen ein Eingriff auf sie zukommt. Warum es jetzt so schnell gehen musste, ist nicht klar. In seiner Instagram-Story erklärte ihr Mann Tobias lediglich, dass Maren heute bereits im OP-Saal gelandet ist: "Ihr geht es den Umständen entsprechend. Sie hatte heute schon eine Operation gehabt. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Das war heute mehr eine Not-Operation bei ihr." Maren selbst erklärte in ihrer Story bloß, dass sie starke Schmerzen habe und daher erst mal offline sein wird.

Nach der Nierensteindiagnose war Marens größte Angst, ihren Sohnemann Lyan River nicht bei sich zu haben, sollte sie für mehrere Tage im Krankenhaus bleiben müssen. "Der Kleine braucht mich, er hat auch gerade einen Schub. Ich stille...", erklärte sie am Wochenende. Diese Angst war allerdings unbegründet. Wie Tobias verriet, durfte Lyan bei seiner Mama in der Klinik bleiben.

Maren Wolf, YouTube-Star

Tobias und Maren Wolf im August 2020

Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

