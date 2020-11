Passen Calvin Kleinen und seine Roxy wegen dieses kleinen Details nicht zusammen? Aktuell testen der Rapper und seiner Partnerin bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung. Anfang des Jahres hatten sich die beiden durch die Temptation Island-Normalo-Ausgabe kennen- und lieben gelernt. Der 28-Jährige zeigte sich in den vergangenen sechs Folgen mal wieder nicht gerade von seiner treuesten Seite. Doch ist das vielleicht gar nicht das Hauptproblem für seine Beziehung mit Roxy? Die deutete in einem Gespräch mit Singlemann Julien Momm an, was ihr wirklich in der Partnerschaft abgeht!

In der sechsten Ausgabe der Fremdflirtshow schüttete Roxy den Verführern nicht nur einmal ihr Herz aus, nachdem sie in den vorherigen Episoden immer wieder aufs Neue von den Szenen ihres Freundes Calvin enttäuscht worden war. Dass es der Muskelmann nicht lassen kann, mit anderen Damen zu flirten, ist aber nicht sein größtes Manko in den Augen der Bayerin: "Ich habe für mich festgestellt, dass ich manchmal dieses Emotionalere mehr brauche. Ich habe gemerkt, dass ich Gespräche auf einer extrem emotionalen Ebene mit ihm nicht führen kann", verriet sie. In der Villa habe sie schon viel tiefsinnigere Gespräche geführt und dadurch bemerkt, dass sich diese vom "oberflächlichen Gerede" mit ihrem Calvin mächtig unterscheiden.

Diese Erkenntnis ist auch der Grund, warum Roxy während der Folge so bitterlich weinen musste. Für sie sei besagte Oberflächlichkeit in ihrer Beziehung nämlich auch ein Zeichen, dass sie deutlich mehr für den Telekom-Mitarbeiter empfinde als er. Was glaubt ihr: Könnte das das Kernproblem zwischen Roxy und Calvin sein? Stimmt ab.

TVNOW / RTL Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Roxy, Teilnehmerin von "Temptation Island V.I.P." 2020

TV NOW Giulia Siegel und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

