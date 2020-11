Temptation Island V.I.P.-Kandidatin Roxy zweifelt an ihrer Beziehung! Erst Anfang des Jahres hatte die 27-Jährige im Normalo-Format der RTL-Show alles daran gesetzt, Calvin Kleinen seiner damaligen Freundin Pia Peukmann auszuspannen. Tatsächlich ist sie inzwischen selbst mit dem Reality-TV-Star zusammen und testet nun seine Treue ihr gegenüber bei "Temptation Island V.I.P.". Dort scheint Calvin jedoch ziemlich viel Gefallen an den neuen Verführerinnen zu finden – und macht Roxy damit völlig fertig!

In Folge sechs der RTL-Show erzählt die Influencerin in einem Gespräch mit dem Verführer Benjamin Coors, dass sie große Angst davor hat, weitere schockierende Bilder von Calvin und anderen Frauen zu Gesicht zu bekommen. Ihre Mitstreiterin Giulia Siegel bemerkt, wie sehr das Thema Roxy belastet und nimmt sie zur Seite – Letztere kann ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und bricht in den Armen der Blondine in Tränen aus. "Ich glaube einfach nicht, dass er das Gleiche [für mich] empfindet, wie ich für ihn", erklärt sie völlig aufgelöst.

Giulia will daraufhin wissen, ob Calvin der Mann sei, mit dem Roxy eine Familie gründen möchte – da scheint sich die Brünette allerdings nicht mehr ganz so sicher zu sein wie vor dem TV-Experiment: "Dachte ich, aber mir wurden hier, glaube ich, ein bisschen die Augen geöffnet", verrät sie und gibt zu: "Ich fühle mich gerade einfach nur mies!" In einem späteren Einzelinterview zeigt sich Roxy dann deutlich gefasster und weiß, wie sie mit der Situation umgehen möchte: "Ich muss das einfach für mich erst mal sacken lassen – und ich werde ihn auf jeden Fall zur Rede stellen!"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Freundin Roxy

Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, DJane

Anzeige

TVNOW / RTL Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de