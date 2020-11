Die Show-Welt nimmt Abschied von Karl Dall. Am Montagabend machten traurige Nachrichten die Runde: Der beliebte Komiker war im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hatte vor knapp zwei Wochen einen Schlaganfall erlitten und operiert werden müssen. Von den gesundheitlichen Problemen erholte sich der TV-Star nicht mehr. Nachdem Karls Familie seinen Tod gegenüber den Medien bestätigte, melden sich nun viele seiner einstigen Kollegen zu Wort.

Die Liste der Beileidsbekundungen auf Instagram ist lang. So schreibt etwa TV-Gesicht Oliver Pocher (42) auf seinem Kanal: "Ich habe Karl Dall immer als einen herzensguten, lustigen Menschen kennengelernt!" Travestiekünstlerin Olivia Jones (51) kann den Verlust noch nicht richtig fassen und widmet ihrem verstorbenen Freund liebevolle Worte: "Du warst ein Urgestein, mein Lichtblick auf jeder Party und jedes Treffen auf St. Pauli habe ich gefeiert. Es ist nur ein schwacher Trost, aber wenigstens hat Gott jetzt wieder mehr zu lachen."

Comedian Ralf Schmitz (46) blickt in einem Post ebenfalls auf gemeinsame Momente mit dem Entertainer zurück: "Bei einer ziemlich trockenen Show, in der wir nebeneinander auf der Couch gesessen haben, hast du mir vor der Live-Kamera schlimme Witze ins Ohr geflüstert. Nur für deinen eigenen Spaß, dabei zuzusehen, wie ich verzweifelt mein Lachen verstecken muss und mit den Tränen kämpfe." Schauspieler Til Schweiger (56) schließt sich seinen trauernden Kollegen an: "Ruhe in Frieden, Karl. Wir werden dich so sehr vermissen!"

Revierfoto / ActionPress Karl Dall in der Talkshow "Kölner Treff", 2020

MG RTL D / Robert Recker Ralf Schmitz in "Hotel Verschmitzt"

ActionPress/Matthias Wehnert / Future Image Til Schweiger, 2020

