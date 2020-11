Karl Dalls (✝79) Liebsten nehmen Abschied. Am Montagabend wurde bekannt, dass der beliebte Komiker verstorben ist. Knapp zwei Wochen zuvor hatte er einen Schlaganfall erlitten und operiert werden müssen. Von den Strapazen erholte sich der Entertainer allerdings nicht mehr und verstarb. Nach den traurigen Nachrichten bricht nun seine Tochter Janina ihr Schweigen und widmet ihrem verstorbenen Vater im Netz liebevolle Worte.

"Meine Augen sind voller Tränen und mein Herz ist gefüllt mit so vielen Erinnerungen", beginnt Janina ihren Instagram-Post. Sie hätten gewusst, dass dieser Tag einmal kommen würde, doch hätten sie sich trotzdem nicht gewappnet dafür gefühlt. "Ich kann es nicht in Worte fassen und es tut weh, wenn ich daran denke, dass ich ihn nie wieder sehen werde und nie wieder in die Arme schließen kann", schildert sie ihre aktuelle Gefühlslage.

Janina erinnert sich an den 79-Jährige aber nicht nur in seiner Rolle als Vater, sondern auch als TV-Star: "Sie nennen ihn heute eine Legende. Und es ist überwältigend, zu sehen und zu lesen, wie sehr er respektiert wurde und wie sehr ihn die Menschen geliebt haben." Sie bedanke sich bei allen, die ihre Erinnerungen und Geschichten mit ihr teilen würden.

Karl Dall, TV-Star

Karl Dall in der Talkshow "Kölner Treff", 2020

Karl Dall im Dezember 2018

